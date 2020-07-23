Нью-Йорк, США, , 19:07 — REGNUM Глава телеканала The CW Марк Педовиц пообещал поклоникам сериала «Сверхъестественное», что финальные эпизоды шоу будут превращены в некое «событие». Об этом 23 июля сообщил портал Screen Rant.

«Мы собирается убрать негатив из произошедшего и превратить его в позитив, — сказал Педовиц, — мы планируем сделать из этого событие». Он добавил, что в этом мероприятии будут участвовать актёры шоу и съёмочная группа.

Стоит отметить, что изначально создатели сериала хотели закончить работу над его финальными эпизодами в марте 2020 года, однако у них это не получилось это сделать из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, в эфир вышло лишь 7 серий 15-го сезона «Сверхъестественного». Ожидается, что оставшиеся эпизоды начнут снимать в августе или сентябре 2020-го.

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