Барнаул, , 13:43 — REGNUM Накануне 40-й годовщины со дня смерти Владимира Высоцкого в библиотеке № 18 Барнаула открылась экспозиция «Я, конечно, вернусь», на которой представлены афиши постановок и концертов, редкие бюсты поэта, рукописи его стихов и печатные сборники, кассеты и катушки магнитных лент с записями песен, книги, посвящённые поэту. Как сообщают «Вести Алтай», все экспонаты — из личной коллекции известного барнаульского художника и реставратора Сергея Ершова. В частности, там есть нигде не опубликованные фотографии.

«После смерти Высоцкого к нам в Барнаул приезжала группа артистов, проводили творческий вечер. Я им эти фотографии показал, а они удивились — откуда я их взял. То есть даже друзья, знакомые Высоцкого не видели эти снимки, а у меня они каким-то образом оказались», — пояснил Сергей Ершов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Высоцкий побывал с гастролями в Барнауле в 1964 году, отметив здесь свой день рождения. А в 2002 г. его бронзовый бюст, установленный напротив главного корпуса Барнаульской государственной педагогической академии, стал первым в Сибири памятником легендарному исполнителю, поэту и актеру.