Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Таинственная сверхзвуковая «супер-пупер» ракета, о которой говорил президент США Дональд Трамп, действительно существует, только самой быстрой в мире она не является, сообщает 21 июля со ссылкой на источники в вооруженных силах США журнал Esquire.

«У нас есть (проект ракеты), которую я называю супер-пупер ракетой. Как мне сказали вчера, она будет в 17 раз быстрее, чем самая быстрая ракета, которая у нас есть сейчас», — подчеркнул президент США в мае, во время встречи с командованием Космических сил.

«Вы слышали, что у России они в пять раз быстрее звука, а Китай создаёт ракету в пять или шесть раз быстрее. У нас будет в 17 раз, и это одобрено только что», — добавил глава Белого дома.

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Журнал указывает на то, что информацию о существовании этой «супер-пупер ракеты» подтвердил источник в Пентагоне. Она носит официальное название Joint Common Hypersonic Glide Body (Общевойсковое гиперзвуковое планирующее тело) или C-HGB, и впервые она была испытана в марте. По имеющимся данным, ракета может достигать скорости в 17 мах, что достаточно много, но не так много, как у российской системы «Авангард», которая достигает скорости в 27 мах.

Кроме того, отмечает издание, не соответствуют действительности и заявления Трампа о том, что C-HGB самая быстрая в мире. Так, по скорости ее превосходит не только российский «Авангард», но и баллистические ракеты большой дальности, вроде американского «Минитмена-III» и российского «Тополя-Мая», которые превосходят на последнем этапе подлета к цели «супер-пупер» ракету Трампа.

Иными словами, отмечает Esquire, нельзя относиться серьезно и к заявлениям Трампа о том, что Россия получила планы создания сверхзвукового оружия от администрации Барака Обамы.

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Напомним, выступая 21 июля в Сенате, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что США должны ликвидировать отставание от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия. По его словам, для этого надо активизировать испытания и тестирование прототипов этого оружия.

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