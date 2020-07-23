Сеул, , 11:31 — REGNUM Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта. Об этом говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

«Bang Bang Con: The Live» — первое платное онлайн-представление BTS, состоявшееся 14 июня. В рамках 100-минутного представления участники группы исполнили 12 музыкальных номеров, а фанаты со всего мира смотрели концерт в режиме реального времени.

Отмечается, что концерт посмотрели порядка 756 тыс. человек из 100 стран, что эквивалентно 15 выступлениям на площадках вместимостью более 50 тыс. человек.

По сообщению представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment, «Bang Bang Con: The Live» стал самым масштабным в мире платным онлайн-концертом.

Отмечается, что южнокорейская группа BTS является обладателем нескольких рекордов Гиннеса и первым южнокорейским исполнителем, занявшим первое место в американском чарте музыкальных альбомов.