Махачкала, , 11:08 — REGNUM Несколько домов культуры планируется отремонтировать в Дагестане в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам совещания, посвященного вопросам исполнения нацпроектов.

Первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов доложил, что по данному нацпроекту в республике реализуются три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В рамках него, в частности, предусмотрен капитальный ремонт шести домов культуры.

«Мы побывали на всех объектах, опасений несоблюдения сроков нет, рисков нет и в части переоснащения образовательных учреждений в сфере культуры», — сказал Карибов.

Важным первый зампред правительства назвал и вопрос строительства в Махачкале Дома танца для государственного академичного ансамбля «Лезгинка», которое запланировано на 2020—2022 годы. По его словам, уже заключен контракт с подрядчиком, начаты земляные работы.

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