Лондон, , 23:15 — REGNUM Британский писатель Нил Гейман хочет написать сценарий для эпизода сериала «Доктора Кто», в котором будет сниматься актриса Джоди Уиттакер. Об этом 22 июля сообщил портал Screen Rant.

Писатель отметил, что он надеялся выдать сценарий для Доктора Кто, которого играл Питер Капальди, однако у него не получилось это сделать из-за занятости. Гейман сказал, что ему также очень нравится игра Уиттакер и он с удовольствием написал бы сценарий для неё.

«Если повезет, я напишу что-нибудь для Джоди, а если не для Джоди, может быть, это будет следующий Доктор», — сказал Гейман.

Джоди Уиттакер впервые в истории сериала исполнила роль женской версии Доктора Кто. СМИ сообщали, что она была недовольна сценарием Криса Чибналла, которого многие поклонники сериала критиковали за то, что он жертвует персонажем в пользу поворотов сюжета.

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