Нью-Йорк, США, , 22:44 — REGNUM Актриса Эмили Кинни, исполнившая роль Бет Грин в сериале «Ходячие мертвецы» сказала, что она была бы не против вернуться в шоу даже с учетом того, что её персонаж погиб ещё в пятом сезоне. Об этом 22 июля сообщил портал Digital Spy.

Она отметила, что прекратно понимает то, что её героине выстрелили в голову из пистолета, однако сказала, что очень любила это шоу. Кинни добавила, что хотела бы вернутсья в проект, если бы сценаристы придумали какой-нибудь ход.

Стоит отметить, что в последних сезонах шоу «Ходячие мертвецы» Кэрол (Мелисса Макбрайд) и Мишонн (Данай Гурира) видели галлюцинации, в которых присутствовали их погибшие друзья. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 11-м сезоне «Ходячих мертвецов» снимется актриса Марго Бингем (сериал «Ей это нужно позарез»).

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