Рязань, 22 июля 2020, 17:54 — REGNUM Восстановление объектов усадьбы Кашиных идёт полным ходом в селе Константиново Рыбновского района Рязанской области. После реставрации в оранжерее, амбаре, каретном сарае и бане разместят экспозиции, посвящённые Сергею Есенину. Ход работ оценил губернатор Николай Любимов, который 22 июля провёл в селе выездное совещание, сообщает пресс-служба правительства региона.
На совещании обсуждались вопросы подготовки и проведения празднования 125-летия со дня рождения Сергея Есенина, которое состоится в октябре 2020 года. В рамках утверждённого по поручению президента РФ плана мероприятий по развитию объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь — место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина», сейчас проходит реставрация объектов усадьбы Кашиных. В каретном сарае планируют разместить уникальные экспонаты, посвящённые поэту, из фондов пяти музеев России, многие из которых редко выставлялись прежде. Оранжерея и баня предстанут перед посетителями с полным воссозданием внутреннего интерьера. В амбаре можно будет ознакомиться с историей села Константиново.
Реставрацию планируют завершить в августе 2020 года. Торжественное открытие запланировано провести 3 октября в рамках Всероссийского есенинского праздника поэзии.