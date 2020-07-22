Анкара, , 16:08 — REGNUM Власти Турции отказались выдать Netflix лицензию на съёмку сериала «Что, если» из-за наличия в сценарии персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом 21 июля сообщило издание The Hollywood Reporter.

Представители властей потребовали убрать из сценария гомосексуального персонажа. Вместо этого Netflix решила отказаться от съёмок сериала.

«Что, если» планировался как романтическая драма из восьми эпизодов. Главную роль в шоу должна была исполнить турецкая звезда Озге Озпиринджи.

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