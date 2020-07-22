Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Создателям комедийного сериала «Дядя Стэн» удалось собрать около $150 тыс. на Kickstarter всего за неделю. Об этом 22 июля сообщает портал ComicBook.

До завершения краудфандинговой кампании авторам шоу необходимо собрать ещё $80 тыс. После достижения этой суммы они смогут заняться съёмками пилотного эпизода.

Напомним «Дядя Стэн» — это предстоящий спин-офф популярного комедийного сериала «Офис». Его главным героем станет Стэнли Хадсон (Лесли Дэвид Бэйкер), вышедший на пенсию.

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