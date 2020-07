Токио, , 15:45 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы BTS «Map of the Soul: 7 — The Journey—», выпущенный 15 июля, возглавил еженедельный чарт Oricon. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

Согласно опубликованным данным, альбом бойз-бенда занял первое место в чарте (13−19 июля) с объёмом продаж 564 298 экземпляров.

Известно, что BTS занимают лидирующую строчку Oricon Weekly Album Chart в шестой раз.

Отмечается, что альбом BTS «Map of the Soul: 7 — The Journey—» также занял первое место в чарте альбомов Oricon Weekly Digital Album Chart.

Как сообщало ИА REGNUM, три альбома группы BTS вошли в музыкальный чарт Billboard 200.

Читайте также: Три альбома группы BTS вошли в музыкальные чарты Billboard