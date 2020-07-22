Нью-Йорк, США, , 15:40 — REGNUM Популярный мультсериал «Аватар: Легенда о Корре» выйдет на Netflix уже 14 августа 2020 года. Об этом 21 июля сообщалось на официальной странице сервиса в Twitter.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1285605463271206912

Стоит отметить, что доступ к мультфильму получат только жители США. Когда «Легенда о Корре» появится в других странах — пока неизвестно.

Напомним, «Аватар: Легенда о Корре» — это сиквел анимационного сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Его события разворачиваются спустя сто лет после окончания оригинального шоу.

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