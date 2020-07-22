22 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Москва, , 16:22 — REGNUM Андрей Некрасов родился в июне 1907 года, с 1926 года работал на флоте. Печататься начал с 1928 года. В 1932 году работал на Дальнем Востоке в китобойном тресте, который возглавлял Андрей Васильевич Вронский — возможный прототип Врунгеля. Однажды Некрасов пересказал несколько баек Вронского о несостоявшейся кругосветке писателю Борису Житкову и тот посоветовал Некрасову «написать небольшую провестушку о капитане, который рассказывает о своем кругосветном плавании и «к былям небылиц без счету прибавляет». Некрасов принялся за дело. Через некоторое время …

Настала пора «крестить» героев, и тут сама фамилия Вронского натолкнула меня на мысль о том, что в корне имени героя где-то должен лежать глагол «врать». Логическая цепочка — барон Мюнхгаузен, барон Врангель (русский моряк, именем которого назван остров в Ледовитом океане) привела к находке: капитан Врунгель.

А. Некрасов (Детская литература, 1968 год, №8) Имя второго участника похода я получил простым переводом фамилии Манн с немецкого на французский язык. Характер этого героя я решил сохранить таким, каким представлялся он в рассказах Вронского. Прототипом третьего участника плавания матроса Фукса стал… матрос Фукс, участник перегона первой советской китобойной флотилии из Ленинграда во Владивосток.

В середине 1936 года Андрей Некрасов принес повесть о капитане Врунгеле редактору журнала «Пионер» Борису Ивантеру. Ивантер предложил включить приключения в план на 1937 год и давать в каждом номере по 6 иллюстрированных эпизодов. Некрасов согласился, хотя ему пришлось сильно сокращать и переделывать текст под такой формат. Судьбоносным решением стал выбор Константина Ротова в качестве иллюстратора. Ротов в процессе выяснял такие детали о персонажах, устройстве яхты, событиях, которые заставляли Некрасова додумывать, дописывать и развивать сюжет. Поэтому Ротова можно считать полноценным соавтором. Например, посмотрите внимательно на иллюстрацию к известному эпизоду, где команда «Беды» использует бутылки шампанского как реактивные двигатели. Видите, падают подбитые чайки? Это нарисовал Ротов, а Некрасов вставил подходящую фразу, но только в книжное издание.

Приключения капитана Врунгеля (Пионер, 1937 год, №4)

В 1939 году «Приключения капитана Врунгеля» выпущены отдельным изданием в Издательстве детской литературы. Для него Некрасов проделал огромную работу по обратному добавлению сокращенных для журнального варианта фрагментов. Весной 1939 года книга вышла тиражом 25 000 экземпляров с иллюстрациями Ротова, некоторые из которых можно посмотреть в галерее. А следующее издание выйдет только в 1958. Почему? Узнаете чуть ниже.

Интересно, что в журнале «Детская литература» в 1939 году в одном номере были опубликованы диаметрально противоположные отзывы на эту книгу. Очень положительный и адекватный отзыв дал Лев Кассиль в статье «Кругосветное плавание несусветного враля».

Л. Кассиль (Детская литература, 1939 год, №7)ор Для тех, кто любит шутку, кто умеет смеяться от всей души и ценить затейливую прелесть небылиц, кто подмечает истинный жизненный смысл в смешных несуразицах, — вот для тех и написана остроумная книга А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля».

В оценке иллюстраций Кассиль наметил планку для всех будущих художников, которые рано или поздно возьмутся за Врунгеля.

Л. Кассиль (Детская литература, 1939 год, №7) Прекрасные по рисунку, полные неподражаемого ротовского юмора, точно соответствующие авторскому замыслу книги и развивающие его, эти выразительные иллюстрации придают книге подлинное очарование. Каждый из рисунков Ротова — целая маленькая повесть. Рисунки точны, выразительно ясны, сюжетны. В них столько выдумки и верно схваченных черт!

Буквально через несколько страниц в противовес Кассилю выступает Исай Рахтанов с «Трактатом о природе вранья или сигнал бедствия». Он предъявляет к несерьезным приключениям серьезные требования:

И. Рахтанов (Детская литература, 1939 год, №7) …здесь совсем нет того, что отличает изобретения Распэ, — исполнения заветных желаний человечества, нет философского подтекста, без которого вряд ли возможно подлинное произведение литературы и искусства.

Редакция специально поместила эти статьи рядом, чтобы стимулировать читателей к обсуждению. Мы тоже будем не против, если вы решите высказаться!

Пробежимся по вариантам визуального оформления приключений. Где возможно, будет предоставлена информация об издании и художнике-иллюстраторе. Увы, эта информация доступна не всегда, особенно если картинка есть только на обложке, а внутри просто текст. Представьте себе, такие варианты изданий тоже есть, хотя без картинок приключения многое теряют.

Приключения капитана Врунгеля : повесть /А.С. Некрасов ; худож. В. Попова — М. :Искатель, 1999 Приключения капитана Врунгеля : повесть /А.С. Некрасов ; худож. В. Попова — М. :Искатель, 1999

Вадим Челак иллюстрировал приключения для издательства Махаон, которое выпускает их в двух сериях — выбирайте на свой вкус. Это Веселая компания.

А это — Яркая ленточка. Врунгель в обоих сериях одинаковый.

В каких только видах не изображали капитана, неизменной оставалась только трубка.

Лом (Г. Юдин)

Художник Георгий Юдин даже получил одну из пяти «Тарелок» Международной биеннале иллюстрации в Братиславе в 1983 году за иллюстрации к книге «Приключения капитана Врунгеля» (Издательство «Прогресс», Москва, 1981)

Приключения капитана Врунгеля (Пионер, 1937 год, №1)

Приключения начинались как длинные подписи к рисункам и замечательно кадрировались, неудивительно, что в 1967 Витольд Бордзиловский нарисовал двухсерийный диафильм «Приключения капитана Врунгеля», который можно посмотреть в НЭДБ.

Приключения капитана Врунгеля. Ч.1 / А. Некрасов; худож. В. Бордзиловский. — Москва: Диафильм, 1967. — 2 дф. (49 кд.; 54 кд.)

Приключения капитана Врунгеля. Ч.2 / А. Некрасов; худож. В. Бордзиловский. — Москва: Диафильм, 1967. — 2 дф. (49 кд.; 54 кд.)

Бордзиловский добавил в галерею образ Христофора Бонифатьевича, который очень сильно похожий на автора — Андрея Некрасова.

Приключения капитана Врунгеля / Андрей Некрасов / комментарии Ильи Бернштейна, Романа Лейбова, Олега Лекманова ; ил. Кирилла Чёлушкина. — Москва : Издательский проект «А и Б», 2017. — 273 с. : цв. ил. ; 24 см. — (РУСЛИТ.Литературные памятники XX века)

Художники диафильма еще не раз возвращались к приключениям Врунгеля. На студии Укркинохроника трехсерийный диафильм вышел в 1989 году с рисунками Эдварда Антохина. А студия Диафильм вернулась к истории про Врунгеля и компании в 1990, когда двухчастный диафильм нарисовал Сергей Феофанов. Только у него Врунгель получился какой-то грустный, как спаниель.

Невозможно не рассказать о советском мультсериале «Приключения капитана Врунгеля», премьера которого состоялась в январе 1980 года. Снимали и рисовали его долго, с 1976 по 1979 год.

Режиссером был Давид Черкасский, художником-постановщиком Радна Сахалтуев (с его рисунками позже вышла книга), в команду художников входил Александр Татарский. Персонажи создавались по технологии «плоских марионеток» или «перекладки», были составлены из разрисованных кусочков бумаги и перемещались по стеклу. Если вы знакомы с капитаном Врунгелем только по этому мультфильму, то обязательно посмотрите диафильм или прочитайте книгу. Сюжет мульта достаточно сильно отличается от оригинала.

Черкасский вдохновлялся оригинальными иллюстрациями Ротова, книжку с его картинками режиссер успел почитать еще до войны. В 1940 году Ротова посадили за то, что якобы «в 1934 году им была изготовлена карикатура антисоветского характера», освободили в 1948 и сослали на вечное проживание в Красноярский край. Полностью художник был реабилитирован только в 1954. Соответственно, все это время книги с его иллюстрациями были под запретом.

Обложка переиздания 1990 года по мотивам издания 1958 года Приключения капитана Врунгеля / Андрей Некрасов.- Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014 — обложка по мотивам издания 1939 года

По возвращении в Москву Ротов нарисовал для нового издания приключений новую обложку и повесть, слегка исправленная под политическую ситуацию и дополненная «Толковым морским словарем для бестолковых «сухопутных читателей», вышла в 1958 году тиражом 200 000 экземпляров.

Последнее издание приключений с новыми иллюстрациями вышло в 2017 году в издательстве «А и Б». Для этого издания черно-белые рисунки создал современный художник-график Кирилл Чёлушкин. Едва ли не больший интерес, чем текст приключений, представляют комментарии и сопроводительные статьи Ильи Бернштейна, Романа Лейбова, Олега Лекманова.

Герой книги Андрея Некрасова давно вошел в историю и выходить явно не собирается на радость новым и новым поколениям читателей. А галерея изображений капитана Врунгеля пополнится еще не одним портретом.

Подведем итог и перечислим тех иллюстраторов, которых нам удалось идентифицировать, хотя бы частично, в порядке появления первых изданий с их иллюстрациями (предположительно):

Константин Ротов (1902 — 1959) (изд. 1937 г.)

В. Заборский (изд. 1959 г.)

Евгений Соловьев (1910 — 1972) (изд. 1961 г.)

М. Гетманский (изд. 1965 г.)

Витольд Бордзиловский (1918 — 1979) (изд. 1967 г., диафильм)

Михаил Беломлинский (1934 — 2020) (изд. 1980 г.)

Радна Сахалтуев (1935 —) (изд. 1980 г.)

Георгий Юдин (1943 —) (изд. 1981 г.)

Валерий Дмитрюк (1940 —) (изд. 1983 г.)

Виктор Боковня (1946 —) (изд. 1988 г.)

Николай Байрачный (1950 —) (изд. 1988 г.)

Эдвард Антохин (1938 —) (изд. 1989 г., диафильм)

Сергей Феофанов (1950 —) (изд. 1990 г., диафильм)

А. Момуналиев (изд. 1990 г.)

С. Серов (изд. 1992 г.)

П. Северцев (изд. 1992 г.)

Э. Гузаиров (изд. 1992 г.)

А. Данилин (изд. 1993 г.)

В. Питиримов (изд. 1993 г.)

А. Акатьев (изд. 1997 г.)

Олег Пархаев (1954 —) (изд. 1998 г.)

В. Попова (изд. 1998 г.)

О. Шмакова (изд. 1999 г.)

Владимир Коркин (изд. 2004 г.)

В. Винокур (изд. 2004 г.)

Андрей Лукьянов (1958 —) (изд. 2005 г.)

Вадим Челак (1961 —) (изд. 2007 г.)

А. Ильин (изд. 2011 г.)

А. Арестов (изд. 2014 г.)

И. Шляхов (изд. 2015 г.)

А. Елисеев (изд. 2017 г.)

Кирилл Чёлушкин (1968 —) (изд. 2017 г.)

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