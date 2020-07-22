Москва, , 13:42 — REGNUM Российская государственная библиотека для молодёжи объявила о старте конкурса рисованных историй «Место действия — библиотека!». Подробнее о необычном проекте сообщается 22 июля на официальном сайте учреждения.

К участию в конкурсе комиксов приглашаются как начинающие авторы, так и уже опытные профессионалы. Для победы им предстоит выпустить рисованную историю на библиотечную тематику, исполненную в любой стилистике и манере.

Конкурс продлится с 24 июля по 1 сентября 2020 года. Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей состоится 15 сентября 2020 в здании Российской государственной библиотеки для молодёжи.

Напомним, в этом году Российская государственная библиотека для молодёжи празднует сразу два юбилея. Ровно 10 лет назад в стенах учреждения открылся первый в стране Центр комиксов и визуальной культуры, а также был создан первый отечественный библиотечный комикс.