Москва, 22 июля 2020, 14:48 — REGNUM Государственный музей А. С. Пушкина открыл выставку «Наша «Пушкиниана». Частная коллекция Татьяны и Сергея Подстаницких дополнила основную экспозицию «Пушкин и его эпоха». На открытии выставки побывал корреспондент ИА REGNUM.

Государственный музей А. С. Пушкина в Москве
Государственный музей А. С. Пушкина в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Более 100 экспонатов из своей коллекции предоставили коллекционеры для показа в музее. Постоянная экспозиция выставки «Пушкин и его эпоха» обновилась живописью, скульптурой и прикладным искусством XVII—XIX века.

Татьяна Подстаницкая и Евгения Богатырев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Татьяна и Сергей Подстаницкие, Евгений Богатырев и Людмила Ижукова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости музея
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Классическая музыка в живом исполнении
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Постоянная экспозиция «Пушкин и его эпоха» московского музея поэта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллекция Татьяны и Сергея Подстаницких
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наша «Пушкиниана» — так назвали выставку своих сокровищ Татьяна и Сергей. Это название носит еще один символический смысл. Несколько произведений, которые представлены на выставке, раньше находились в коллекции одного из самых известных частных собирателей пушкинских реликвий — француза русского происхождения, знаменитого танцовщика и хореографа Сергея Лифаря, который сам называл свое бесценное собрание «Моя Пушкиниана».

Выставка в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наши «Пушкиниана»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Это не первый опыт введения предметов в основную экспозицию музея. Экспонаты дополнят новой информацией последовательное повествование выставки. Миниатюра, портретная, пейзажная, жанровая живопись и графика, фарфор представлены на бордовых бархатных стендах и вписаны в интерьер выставочных залов.

Александр Кибовский и Евгений Богатырев в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Кибовский и Евгений Богатырев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке в музее А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прекрасное дополнение к выставке — коллекция из 89 роз — подарена музею Людмилой Ижуковой, чтобы украсить сад, расположенный во дворе. Коллекция с названием «Метафорические розы» посвящена Пушкину. К сожалению, из-за внезапно начавшегося дождя посадку роз в открытый грунт пришлось отложить, а торжественное открытие перенести в стеклянный просторный холл на территории музея.

Коллекция роз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллекция роз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллекция роз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллекция роз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветовод Людмила Ижукова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллекция роз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллекция роз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сад во дворе музея
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 22 июля по 4 октября в Государственном музее А. С. Пушкина по адресу улица Пречистенка, дом 12/2.

Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM