Сеул, , 10:54 — REGNUM С 22 июля по 8 августа в южнокорейском Пхёнчхане пройдёт музыкальный фестиваль Music in PyeongChang. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль откроет «Cимфония №9» Бетховена в исполнении муниципального симфонического оркестра города Чхунчхон.

Известно, что в честь 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена в программе фестиваля заявлено большое количество его произведений, среди которых «Симфония №5», «Симфония №3», «Концерт для фортепиано с оркестром №3».

Отмечается, что в программе заявлены только южнокорейские исполнители, поскольку из-за пандемии коронавируса зарубежные музыканты не смогут принять участие в мероприятие.