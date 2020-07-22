Пенза, , 10:53 — REGNUM После снятия ограничений по коронавирусу в пензенском драмтеатре возобновили репетиции спектаклей, сообщает пресс-служба регионального минкультуры.

Актеры приступили к репетициям спектакля «Так и будет» по пьесе Константина Симонова. Премьера постановки была намечена еще на май — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Режиссер и хореограф постановки Алексей Зыков рассказал, что спектакль будет гораздо сдержаннее по форме, его тематика сосредоточена, в первую очередь, на человеческих отношениях. Костюмы персонажей пошьют с максимальной исторической точностью. В этом оказывают содействие пензенский военно-исторический клуб «Аванпостъ» и региональная общественная организация патриотического воспитания детей и молодежи.

Предполагается, что 229-й театральный сезон откроется осенью премьерой этого спектакля.

ИА REGNUM напоминает, в марте из-за введенного режима повышенной готовности пензенский драмтеатр отменил все спектакли и концерты.

Читайте также: Пензенский драмтеатр отменил все спектакли