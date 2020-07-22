Лос-Анджелес, США, , 10:15 — REGNUM Создатели и актёрский состав фильма «Скотт Пилигрим против всех» встретились онлайн, чтобы вновь прочитать сценарий картины по ролям. Об этом 21 июля сообщил «Мир Фантастики».

Необычная акция была организована изданием Entertainment Weekly в честь десятилетия фильма. На полуторачасовой встрече сценарий читали Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Крис Эванс и Анна Кендрик.

Напомним, «Скотт Пилигрим против всех» — это комедийный боевик, режиссёром которого выступил Эдгар Райт. Картина создавалась на основе одноимённой серии комиксов.

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