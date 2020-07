Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Три альбома южнокорейской группы BTS вошли в музыкальный чарт Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Согласно опубликованным данным, студийный альбом «Map of the Soul», выпушенный в феврале текущего года, занял 51-е место в рейтинге, альбом «Map of the Soul: 7 — The Journey», вышедший 15 июля, занял 115-ю строчку, а третий альбом «Love Yourself: 'Answer», вышедший в августе 2018 года, — 146-ю строчку.

Известно, что данные альбомы также заняли первые-третьи места в другом чарте американского еженедельника Billboard World Album Chart.

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.