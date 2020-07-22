Москва, , 09:05 — REGNUM В московских парках начались спортивные тренировки и творческие мастер-классы для детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках запущенных программ дети смогут научиться рисовать в технике монотипии. Для детей, интересующихся спортом организованы профильные занятие, в том числе по единоборствам. Те же, кто стремится к творческой деятельности в период летних каникул могут посетить уроки актерского мастерства. Участие бесплатное, но в некоторых случаях нужно зарегистрироваться заранее.

«В 14 парках Москвы уже начались регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы. Педагоги и тренеры приглашают ребят на занятия по рисованию, технике речи, гимнастике, футболу, скейтбордингу», — сказала Сергунина.

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