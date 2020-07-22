Лондон, , 05:31 — REGNUM В Великобритании закрывается влиятельный британский музыкальный журнал «Q». Главный редактор издания Тед Кесслер объявил, что следующий номер (415-ый по счету), который выйдет 28 июля, станет последним, пишет газета The Guardian.

«Мы очень старались держаться на плаву в условиях падения спроса на печатную продукцию, — написал Кесслер на своей странице в Twitter. — COVID-19 перечеркнул все эти усилия. Прошу прощения, что не справился».

Журнал в 1986 году основали журналисты Марк Эллен и Дэвид Хепворт. В мае 2020 года владелец издания Bauer Media сообщал о возможном закрытии «Q» в связи с резким уменьшением объёмов продаж.

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