Лос-Анджелес, США, , 05:06 — REGNUM Джордж Лукас может сменить на посту президента Lucasfilm Кэтлин Кэннеди. Об этом 22 июля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на видеоблогера Overlord Doomcock.

Этот видеоблогер известен как надежный источник инсайдерской информации. Издание отмечает, что предоставленные им сведения кажутся невероятными и сам Overlord Doomcock отметил, что не может пока ни подтвердить, ни опровергнуть их. Он сообщил, что Лукас хочет вернуться, чтобы «спасти «Звёздные войны» и Disney также хочет, чтобы он занял должность президента Lucasfilm.

По имеющейся информации, кинематографист выставил четыре условия: он получает возможность снять трилогию, получает творческую свободу, пока он не решит от неё отказаться, Disney обещает никогда не касаться оригинальной трилогии и оставляет её нетронутой, Кэтлин Кэннеди должна покинуть свой пост.

Инсайдер сказал, что Disney ответил что-то вроде: «Итак, когда вы готовы начать?».

Издание в свою очередь отметило, что история, скорее всего, является выдумкой, как и информация об условиях, вытавленных Лукасом и реакции Disney, однако вполне возможно, что Кэннеди действительности покидает свой пост, а Лукас хочет вернуться и прилагает к этому усилия.

Напомним, Джордж Лукас продал Disney студию Lucasfilm в 2012 году. Он также передал компании все права на киновселеную «Звёздные войны». Стоит отметить, что ранее СМИ уже сообщали про то, что Лукас хочет получить творческий контроль над проектом нового фильма франшизы.

Читайте ранее в этом сюжете: Lucasfilm сократит бюджеты будущих фильмов «Звёздные войны»?