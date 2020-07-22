Лондон, , 04:26 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса в Великобритании резко возросла популярность автокинотеатров. Об этом 21 июля сообщил журнал Variety.

До начала эпидемии коронавируса в стране было лишь три таких кинотеатра. Однако сейчас их насчитывается около 40. Средний билет составляет 27−35 фунтов стерлингов (от $34 до $45), кинотеатры расположены как под открытым небом, так и рядом с проезжей частью.

В некоторых из них обслуживающий персонал даже доставляет предварительно заказанную еду. В основном в автокинотеатрах показывают смесь классических фильмов, таких как «Бриолин» и «Грязные танцы», и последних картин, вроде «Достать ножи», «Паразиты» и «Джокер».

На сегодня большинство кинотеатров в Великобритании остаются закрытыми. Ранее инсайдеры сообщили, что продюсеры нового фильма «бондианы» «Не время умирать» могут отложить дату его премьеры.