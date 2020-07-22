Вашингтон, , 01:28 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер будущего фильма «Бестия» (Rogue), главную роль в котором исполнит актриса Меган Фокс («Трансформеры», «Тело Дженнифер»). Ролик был опубликован 22 июля на YouTube-канале Movieclips Trailers.

По сюжету картины, группу наёмников отправляют в Африку для спасения женщины, которая была захвачена местными боевиками. В какой-то момент команда оказывается запертой в неком зданий и подвергается нападению агрессивной львицы.

Производством фильма Rogue занимается кинокомпания Lionsgate, в качестве режиссёра выступил Майкл Бассетт («Соломон Кейн», «Сайлент Хилл 2»). Премьера картины в США запланирована на 28 августа 2020 года.

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