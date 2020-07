Вашингтон, , 01:14 — REGNUM В Twitter набирает популярность новая забава поклонников актера Тома Холланда, в рамках которой фанаты в шутку называют его отцом ребёнка хоип-хоп исполнительницы Ники Минаж. Об этом 21 июля сообщил портал We Got This Covered.

Основой для нового слуха стал мем 2019 года, создатели которого заявили, что Холланд якобы вовлечён в любовный треугольник, частью которого являются Минаж и видеоблогер Джеймс Чарльз.

Пользователи Twitter начали безудержно шутить на эту тему после того, как певица объявила, что она беременна первым ребёнком. Минаж сообщила, что его отцом является Кеннет Петти (пара заключила брак в 2019 году).

Всё это не помешало поклонникам Холланда вспомнить прошлогодний мем и устроить настоящую вакханалию в соцсети, ни в чём себе не отказывая. Они стали публиковать шутливые тексты, коллажи и посты иного содержания на эту тему.

https://twitter.com/stfulluvia/status/1285677580184629248

https://twitter.com/ailur0phile 5 /status/1285675676146819072

https://twitter.com/dillxnz/status/1285667727600947200

Напомним, Том Холланд сейчас снимается в фильме на основе серии игр Uncharted. Он исполнит роль молодого Нейтана Дрейка (главный герой франшизы).

