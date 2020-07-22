Лос-Анджелес, США, , 00:45 — REGNUM Кинокомпания Disney сообщила, что анимационный сериал «Елена — принцесса Авалора» скоро подойдёт к концу. Об этом 21 июля сообщило руководство блока программ Disney Junior.

Последний эпизод поклонники шоу увидят 23 августа 2020 года. Финальные серии начнут выходить в эфир Disney Channel с 26 июля 2020 года. Создатель и исполнительный продюсер шоу Крейг Гербер заявил, что для него «было честью вывести на экран первую латиноамериканскую прицессу Disney».

Первый эпизод мультсериала «Елена — принцесса Авалора» Disney Channel и студия Disney Television Animation показали 22 июля 2016 года. Главную героиню озвучила актриса Эйми Карреро.

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