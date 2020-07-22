Нью-Йорк, США, , 00:38 — REGNUM Телеканал The CW покажет сериал на основе короткого рассказа Стивена Кинга «Откровения Беки Полсон». Об этом 21 июля сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, длительность эпизодов будет составлять около часа, ожидается, что шоу будет называться «Откровения». Над созданием сценарной адаптации будет работать Мэйз Калвер («Последний настоящий мужчина»).

В качестве продюсера проекта выступит Кэти Лавджой («Дракула», Dead Inside), производством будет заниматься кинокомпания Warner Bros TV. Пока не известно, когда The CW выпустит в эфир первый эпизод.

По сюжету «Откровении Беки Полсон», молодая женщина, ставшая жертвой несчастного случая, встречается с Иисусом Христом, который призывает её стать избранной и спасти мир от апокалипсиса. Стивен Кинг опубликовал этот рассказ в 1984 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр озвучки Дарта Мола поделился впечатлениями от сериала The Bad Batch