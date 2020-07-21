Лос-Анджелес, США, , 23:06 — REGNUM Джонни Ортиза, снявшегося в картине «Путь: Во все тяжкие. Фильм» режиссёра Винса Гиллигана, обвинили в покушении на убийство. Об этом 21 июля сообщил портал Digital Spy.

Правоохранительные органы заявили, что он и 18-летний молодой человек по имени Армандо Мигель Наварро пытались убить актёра Брайана Дюка. Они также сообщили журналистам, что фигуранты уголовного дела тем самым выполняли указание некой уличной банды.

Согласно обвинению, 4 мая 2020 года Наварро пытался выстрелить в Дьюка из пистолета. О том, какую роль в произошедшем играл Ортис информации пока нет. Первое судебное заседание состоялось 20 июля 2020 года, обвиняемые свою вину не признали, они были выпущены под залоги в $1,1 млн (Ортис) и $2 млн (Наварро).

В случае, если Ортиза признают виновным, его могут приговорить к 25 годам тюремного заключения. Члены семьи актёра в свою заявили, что он невиновен.

Вперые в кино Джонни Ортиз снялся в 1989 году, его фильмография насчитывает более 20 фильмов. В «Путь: Во все тяжкие. Фильм» он исполнил роль помощника официанта.

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