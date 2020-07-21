Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Вероника Нго, исполнившая роль Пейдж Тико в фильме Райана Джонсона «Звёздные войны: Последние джедаи», призналась, что она «не представляла», насколько значимой окажется её сцена. Об этом 21 июля сообщил портал Digital Spy.

Актриса рассказала, что она поняла это только тогда, когда посмотрела фильм на большом экране во время премьеры в Лондоне. Нго сообщила, что она очень нервничала перед тем, как согласиться на участие в проекте и добавила, что понятия не имела, что именно она делает в кадре, лишь действовала так, как ей говорил режиссёр Райан Джонсон.

«Я увидела взрыв на экране и сказала: «Черт возьми, я это сделала!» — сказала Нго, отметив, что «это было отличное чувство».

В сцене «Звёздные войны: Последние джедаи» стрелок бомбардировщика Пейдж Тико появляется на экране лишь на минуту. Жертвуя жизнью, она уничтожает дредноут, пытающийся разрушить планету.

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