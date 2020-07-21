Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Disney подтвердила, что трейлер кинокомикса «Новые мутанты», сообщающий поклонникам, что фильм выйдет на большие экраны в сентябре, является фальшивкой. Об этом 21 июля сообщил портал Screen Rant.

В выложенном в сеть пользователем YouTube Johnathan Antony видео демонстрируется, что ролик якобы показывает потоковый сервис Disney Plus. В нём содержится информация, что премьера «Новых мутантов» якобы перенесена на 4 сентября 2020 года. Disney пояснила, что в действительности ролик сделали фанаты комикса или люди, желавшие поизедеваться над поклонниками.

Создатели фильма выложили последний трейлер «Новых мутантов» в сеть 16 июля 2020 года. Премьера картины режиссёра Джоша Буна, съёмки которой были закончены ещё в 2017 году, откладывалась несколько раз. В последний раз Disney сообщила, что она запланирована на 28 августа 2020 года.

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