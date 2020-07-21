Нью-Йорк, США, , 15:47 — REGNUM Актёр Сэм Уитвер, озвучивший Дарта Мола в анимационном сериале «Войны клонов», с нетерпением ждёт выхода Star Wars: The Bad Batch. Об этом 20 июля сообщил портал ComicBook.

Уитвер отметил, что новое шоу «выглядит прекрасно». По словам актёра, местом действия первых эпизодов станет «небольшая локация из мира"Звёздных войн», которую не часто посещают».

Напомним, The Bad Batch («Плохая партия») — это предстоящий анимационный сериал, являющийся спин-оффом «Войн клонов». Премьера шоу ожидается в 2021 году.

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