Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Американская певица Мадонна вспомнила, что не заплатила 1 млн долларов штрафа за концерт в Петербурге. Об этом она заявила в своем Twitter.

На Мадонну в 2012 году подали в суд некие активисты «Профсоюза граждан России» за то, что во время концерта она произнесла речь в поддержку ЛГБТ.

«Я произнесла эту речь на концерте в Петербурге восемь лет назад. Власти оштрафовали меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила», — рассказала Мадонна.

На самом деле Горсуд Петербурга в ноябре 2012 года отказал в удовлетворении иска к Мадонне на сумму в 333 млн рублей.

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Напомним, в марте 2012 года петербургский ЗакС с подачи одиозного депутата Виталия Милонова принял закон о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних. Позднее аналогичный документ приняли и на уровне РФ.

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