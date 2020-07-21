Вашингтон, , 14:22 — REGNUM HBO ищет актрис на главные роли для «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов». Об этом 21 июля сообщает «Мир Фантастики», ссылаясь на информацию портала recapped.

Сейчас создатели сериала ищут актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр. Напомним, шоу должно выйти в 2022 году.

Шоураннерами «Дома Дракона» выступили Мигель Сапочник и Райан Кондал. Писатель Джордж Мартин, в свою очередь, стал одним из сценаристов проекта.

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