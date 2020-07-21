21 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Накануне XX столетия в изобразительном искусстве графика обрела второе дыхание после десятилетий пребывания в тени живописи. Среди реформаторов, ощутивших приближение нового времени, были выдающиеся художники, такие как Виктор Васнецов, Николай Ге, Илья Репин, Валентин Серов, Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов.

Наталья Стрельцова, , 15:03 — REGNUM Новый выставочный проект «Предчувствуя XX век» представляет произведения графики выдающихся художников из запасников Третьяковской галереи. Корреспондент ИА REGNUM побывала на открытии выставки.

Выставка «Предчувствуя XX век». Афиша Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка даёт возможность увидеть и сравнить произведения Васнецова, Репина, Серова, Ге, Врубеля и Борисова-Мусатова. Около двухсот произведений размещены определенным образом. Выставка начинается с графики Виктора Васнецова. Его эскизы к храмовым росписям современниками были восприняты как вызывающий эксперимент. В своих работах художник соединяет языки модерна и Средневековья. Сами рисунки выполнены с потрясающей проработкой мелких деталей.

Посетители на выставке «Предчувствуя XX век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы Ильи Репина в графическом исполнении позволяют увидеть, как мастер моделирует форму, буквально прорабатывает ее рукой, не используя инструментов. Репинский стиль современники называли «живописным». Репин работал быстро, в рисунках можно увидеть этот процесс как будто в реальном времени.

Для Валентина Серова поиски новых приемов проходили на грани живописи и графики. Он обогащает оба направления, но преобладают плоскостные работы, где линия стремится к идеальной.

Михаил Врубель, написав картину «Демон поверженный», практически не обращался к масляным краскам, он экспериментировал с графикой. В начале 1900-х в его работах уже читается «экспрессионизм».

Николай Ге один из основателей передвижничества выбрал свой творческий путь. Он вступил в открытый конфликт с цензурой и критикой, и даже публика воспринимала его новый подход с пластичностью изображаемых форм как эпатаж. В своих творческих поисках он прошел путь, приравненный к усилиям целого поколения.

Художник Виктор Борисов-Мусатов, работая в одно время с вышеперечисленными художниками, открыл новую веху в творчестве. Его работы не имеют времени, на них одновременно ощущается и прошлое, и будущее. Художник экспериментировал с новыми техниками работы пастелью и передачей эффектов освещенности, световоздушной среды и состояния природы.

Все работы художников открывают путь в искусство XX века. Именно графика стала лабораторией поиска новых творческих решений.

Выставка проходит с 21 июля по 15 ноября в Государственной Третьяковской галерее в главном корпусе по адресу Лаврушенский переулок, дом 10.