Наталья Стрельцова, 21 июля 2020, 15:03 — REGNUM Новый выставочный проект «Предчувствуя XX век» представляет произведения графики выдающихся художников из запасников Третьяковской галереи. Корреспондент ИА REGNUM побывала на открытии выставки.

Выставка «Предчувствуя XX век». Афиша
Выставка «Предчувствуя XX век». Афиша
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка даёт возможность увидеть и сравнить произведения Васнецова, Репина, Серова, Ге, Врубеля и Борисова-Мусатова. Около двухсот произведений размещены определенным образом. Выставка начинается с графики Виктора Васнецова. Его эскизы к храмовым росписям современниками были восприняты как вызывающий эксперимент. В своих работах художник соединяет языки модерна и Средневековья. Сами рисунки выполнены с потрясающей проработкой мелких деталей.

Открытие выставки «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зельфира Трегулова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия по выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виктор Васнецов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виктор Васнецов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виктор Васнецов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы Ильи Репина в графическом исполнении позволяют увидеть, как мастер моделирует форму, буквально прорабатывает ее рукой, не используя инструментов. Репинский стиль современники называли «живописным». Репин работал быстро, в рисунках можно увидеть этот процесс как будто в реальном времени.

Фрагмент картины Ильи Репина портрет Э. Дузе, 1891
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У картины Ильи Репина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для Валентина Серова поиски новых приемов проходили на грани живописи и графики. Он обогащает оба направления, но преобладают плоскостные работы, где линия стремится к идеальной.

Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век» у картин Валентина Серова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Михаил Врубель, написав картину «Демон поверженный», практически не обращался к масляным краскам, он экспериментировал с графикой. В начале 1900-х в его работах уже читается «экспрессионизм».

Николай Ге один из основателей передвижничества выбрал свой творческий путь. Он вступил в открытый конфликт с цензурой и критикой, и даже публика воспринимала его новый подход с пластичностью изображаемых форм как эпатаж. В своих творческих поисках он прошел путь, приравненный к усилиям целого поколения.

Посетители на выставке «Предчувствуя XX век» у картины Николая Ге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век» у картины Николая Ге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век» у картины Николая Ге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век» у картины Николая Ге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Освещение в залах с графикой затемненное
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художник Виктор Борисов-Мусатов, работая в одно время с вышеперечисленными художниками, открыл новую веху в творчестве. Его работы не имеют времени, на них одновременно ощущается и прошлое, и будущее. Художник экспериментировал с новыми техниками работы пастелью и передачей эффектов освещенности, световоздушной среды и состояния природы.

У картин Виктора Борисова-Мусатова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У картин Виктора Борисова-Мусатова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Все работы художников открывают путь в искусство XX века. Именно графика стала лабораторией поиска новых творческих решений.

Выставка проходит с 21 июля по 15 ноября в Государственной Третьяковской галерее в главном корпусе по адресу Лаврушенский переулок, дом 10.

Соблюдайте социальную дистанцию
Соблюдайте социальную дистанцию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM