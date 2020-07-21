Пенза, , 10:01 — REGNUM В Спасском кафедральном соборе Пензы организуют вечерние экскурсии. Соответствующее поручение дал губернатор области Иван Белозерцев.

По словам главы региона, «никто не додумался организовать вечерние экскурсии в самом храме. Их можно проводить до 21 часа или даже до 22 часов». Люди вечером гуляют по территории и смогли бы зайти в храм, удостовериться в проделанной работе, узнать об истории собора, причинах его разрушения и последующем строительстве. Горожанам это будет интересно. Да и вечерние экскурсии в соборе можно включить в перечень туристических услуг.

Роль экскурсовода может взять на себя как священнослужитель (договоренность с епархией достигнута), так и сотрудник учреждения культуры. Кроме этого, губернатор потребовал организовать работу культурных учреждений области с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, для населения Пензенской области проведут праздники сёл, городов с участием артистов разного жанра, конкурсами, интерактивом, которые организуют с соблюдением мер санитарной безопасности.

Читайте также: В Пензенской области пройдет акция «Лето в городе»