Лос-Анджелес, США, , 06:01 — REGNUM Хронометраж версии кинокомикса «Лига справедливости» режиссёра Зака Снайдера может оказаться больше, чем ожидалось. Об этом 21 июля сообщил портал Screen Rant.

Длительность фильма, который вышел в кинотеатры в ноябре 2017 года, составляла 120 минут (2 часа). Ранее СМИ сообщили, что хронометраж версии «Лиги справедливости» Снайдера может составить 214 минут, т. е. почти 3,5 часа.

Однако в очередном интервью журналистам режиссёр сказал, что ранее он «рекламировал» этот хронометраж, но уже сейчас ясно, что фильм будет длиться дольше. Снайдер добавил: он думает, что тот материал, который он покажет, будет действительно интересен фанатам.

Ранее инсайдеры сообщили, что Бен Аффлек согласился вернуться к роли Бэтмена ради досъёмок «Лиги справедливости» Снайдера. Они отметили, что по имеющейся у них информации актёр уже заключил соответствующий контракт с Warner Bros.

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