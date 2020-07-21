Лос-Анджелес, США, , 05:31 — REGNUM Стало известно, кто будет снимать сиквел фильма-мюзикла «Бриолин». Об этом 21 июля сообщил портал Comicbook.

В качестве режиссёра выступит Бретт Хейли, который ранее снял картины «Герой», «Я увижу тебя в моих снах» и «Громко бьются сердца». Сценарий продолжения мюзикла написала Лиа МакКендрик, производством будут заниматься студии Temple Hill Entertainment и Picturestart.

Фильм «Бриолин» вышел на большие экраны в 1978 году, он был создан на основе одноимённого сценического мюзикла. Главный роли в картине исполнили Джон Траволта (Дэнни Зуко) и Оливия Ньютон-Джон (Сэнди Олссон). По состоянию на 2018 год картина оставался самым кассовым киномюзиклом в истории проката США и Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские кинотеатры открылись после нескольких месяцев затишья