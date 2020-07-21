Нью-Йорк, США, , 05:05 — REGNUM В 11 сезоне сериала «Ходячие мертвецы» появится актриса Марго Бингем, которую зрители знают по комедийному сериалу «Ей это нужно позарез» и драмеди «Парикмахерская 3. Об этом 21 июля сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что она исполнит роль одного из ключевых персонажей, с которым зрители уже знакомы. Голос Бингем звучал в радиоприёмнике, которым в 10-м сезоне воспользовался Юджин (Джош Макдермитт).

Стоит отметить, что в комиксах на звонок Юджина отвечает женщина по имени Стефани, которая проживает в городском поселении, численность которого составляет 50 тыс. человек. О продлении шоу на 11-й сезон телеканал AMC объявил 5 октября 2019 года.

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