Лондон, , 04:31 — REGNUM Писатель Нил Гейман рассказал о тех изменениях, которые будут иметь место в экранизации его серии комиксов «Песочный человек» потокового сервиса Netflix. Об этом 20 июля сообщил портал Slash Film.

Он сказал, что премьера сериала состоится в 2021 году, не назвав более точных сроков. Гейман добавил, что из-за этого герой Морфей (Сон) будет находиться в плену культистов не 70, а 105 лет.

Писатель также сказал, что по сценарию этот герой делает «интересные вещи» и отметил, что не знает ответа на вопрос о том, какого пола был бы этот персонаж, если бы он был создан сегодня. Гейман в шутливой форме добавил, что комиксы не давали однозначного ответа на этот вопрос.

В мае 2020 года Нил Гейман представил актёрский состав «Песочного человека». Он также сообщил, что первый сезон сериала охватит первые три тома серии комиксов.

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