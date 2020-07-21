Пекин, , 04:21 — REGNUM Пятеро человек были приговорены к семи месяцам тюремного заключения и штрафам за разграбление гробницы времен поздней династии Цин (1644−1911), сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Ответчик по фамилии Ши и четверо его подельников были признаны виновными в раскопках предметах, погребенных в гробницах на пустынном дворе в района Чаоян города Пекина в ночь на 6 января текущего года, сообщили в Народном суде Чаояна.

Серебряные браслеты и прочие аксессуары из серебра были среди девяти предметов, выкопанных преступниками. Полиция задержала пятерых подозреваемых на месте. Все украденные предметы были изъяты.

В суде сообщили, что разграбление гробницы нанесло огромный и необратимый вред объекту культурного наследия, который имеет особую историческую ценность. Пятеро человек были приговорены к штрафам от 10 тыс. юаней (около $1431) до 30 тыс. юаней. Апелляцию никто подавать не собирается, все виновные признали свою вину.