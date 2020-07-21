Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Популярный рэпер Logic (Сир Роберт Брайсон Холл Второй) заключил эксклюзивный контракт с сервисом онлайн-трансляций Twitch. Об этом 21 июля сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, сумма сделки составляет более $10 млн. Издание отмечает, что таким образом компания рэпера пытается вывести на платформу новую аудитрию.

«Сообщество Twitch имеет эту удивительную групповую энергию, которую вы больше нигде не получите, — написал Logic на своей странице, — я хочу, чтобы мой канал Twitch был местом творчества».

Logic является активным пользователем Twitch с конца 2019 года. Стоит отметить, что пока у его канала не слишком много подписчиков — всего около 59,6 тыс. Ранее Twitch заключил подобные сделки с такими популярными стримерами, как Timthetatman и Dr. Lupo.

Читайте ранее в этом сюжете: Стример Dr Disrespect хочет судиться с Twitch из-за блокировки аккаунта