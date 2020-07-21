Пекин, , 04:08 — REGNUM Билеты в кино продаются, как горячие пирожки в большинстве кинотеатров Китая после их открытия 20 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом в начале этой недели в Китае завершился длительный период закрытия кинотеатров, вызванный эпидемией COVID-19. Администрация кино Китая выпустила на прошлой неделе циркуляр, согласно которому кинотеатры в зонах низкого риска по коронавирусу могут возобновить свою работу, не забывая при этом применять противоэпидемиологические меры.

Фильм «Первое прощание», получивший различные награды, сюжет которого вращается вокруг двух детей в Синьцзяне, стал среди новых нескольких новых фильмов, которые открыли «посткоронавирусный киносезон» в Китае.

Еще несколько фильмов получили повторный прокат, включая научно-фантастический блокбастер «Блуждающая земля» и анимационный фильм «Коко».

В Шанхе было продано более 100 000 билетов за 10 минут в понедельник утром на показ фильмов в рамках Шанхайского международного кинофестиваля, который стартует в субботу, 25 июля.