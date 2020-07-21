Пекин, , 04:00 — REGNUM Национальный центр исполнительских искусств в Пекине вновь открывает свои двери посетителям, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Открытие центра для гостей стало возможно после улучшения эпидемиологической ситуации с новым коронавирусом, которая была крайне осложнена недавней вспышкой. Однако, посетить его сможет лишь ограниченное число гостей.

Открытие произойдет с 23 по 25 июля, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте центра. Гости, при этом, обязаны бронировать билеты заранее, регистрируя их на свои подлинные имена на сайте центра или на его аккаунте в WeChat. Доктора и медсестры могут посетить его бесплатно.