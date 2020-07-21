Пекин, , 03:51 — REGNUM Глубоко в горах Циньлин на территории природной границы между югом и севером Китая был сыгран концерт, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Сианьский симфонический оркестр представил в своем исполнении китайские мелодии и западную классику окруженный деревьями и мглой Национального лесного парка Нюбэйлян. В частности, была сыграна чешская симфоническая поэма «Ma Vlast, 2. Vltava» за авторством Бедржиха Сметаны.

Таким образом оркестр прервал свое двухмесячное молчание. Концерт транслировался через ряд интернет-платформ, включая Yangshipin и Bilibili. Горы Циньлин известны как генетический банк дикой природы, где обитает множество видов животных и растений вроде больших панд, золотых обезьян и красноногих ибисов.