Токио, , 01:41 — REGNUM Создатели будущего аниме-сериала «Ясахиме: Принцесса полудемон» (Yashahime: Princess Half-Demon) выложили в сеть изображение меча одной из главных героинь. Публикация была размещена 19 июля на Twitter-странице проекта.

Авторы шоу сообщили, что меч Морохи (дочери Инуяши) получит имя Курикамару. Они сделали это после того, как опубликовали изображение главной героини. Меч имеет тонкий клинок с золотой рукоятью, украшенный красной лентой. Ножны меча чёрного цвета, они имеют золотые элементы.

https://twitter.com/hanyo_yashahime/status/1284695268521152512

Ожидается, что премьера сериала «Ясахиме: Принцесса полудемон» сосится осенью 2020 года. Сиквел шоу «Инуяша» был анонсирован в мае 2020 года, тогда же его создатели опубликовали синопсис (краткое изложение сюжета).

Читайте ранее в этом сюжете: Продолжение аниме InuYasha получило название и синопсис