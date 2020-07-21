Нью-Йорк, США, , 01:20 — REGNUM Потоковый сервис Netflix назвал дату премьеры сетирического анимационного шоу для взрослых Hoops. Компания 20 июля выпустила анонсирующий трейлер.

В центре повествования находится злобный, жалкий, эгоистичный, мелочный и бесстыдный баскетбольный тренер Бен Хопкинс. Он считает, что способен вывести школьную команду в высшую лигу и надеется, что это навсегда изменит его жалкую жизнь.

В качестве шоураннера проекта выступает комик Бен Гофман. Главного героя озвучит актёр Джейк Джонсон («Человек-паук: Через вселенные»). В проекте также приняли участие актёры Наташа Леггеро («Другое время»), Рон Фанчес («Харли Квинн») и другие. Производством шоу занимаются студии 20th Century Fox Television и Bento Box.

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