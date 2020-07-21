Лос-Анджелес, США, , 01:03 — REGNUM Согласно недавно опубликованному рейтингу крупнейшей в мире базы данных и веб-сайте о кинематографе IMDb, оригинальные сериалы и фильмы потокового сервиса Amazon Prime Video более популярны, чем те, что выпускают онлайн-кинотеатры Netflix и Apple TV Plus. Об этом 20 июля сообщил портал Digital Spy.

Средний рейтинг оригинального контента Amazon Prime равен 7,49, в то время как показатель Netflix равен 7,11, а Apple TV Plus — 7,13. Впрочем, издание отмечает, что это лишь средний рейтинг и даже такие сериалы Amazon Prime, как «Пацаны» и «Благие намерения» не могут сравниться с популярностью шоу «Очень странные дела».

Сервис Amazon Prime ранее также выпустил такие сериалы, как «Удивительная миссис Мейзел», «Карнивал Роу», «Пространство» (4 сезон), «Электрические сны Филипа К. Дика», «Человек в высоком замке», «Джек Райан» и другие. Второй сезон сериала про мир злых супергероев «Пацаны» выйдет 4 сентября 2020 года.

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