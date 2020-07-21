Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. может отказаться от идеи глобальной премьеры в случае фильма Кристофера Нолана «Довод». Об этом 20 июля сообщил журнал Variety.

Журналисты пришли к такому выводу после того, как президент Warner Bros. Тоби Эммерих в своём заявлении сказал, что кинокомпания не относится к «Доводу» как к фильму, имеющему «традиционную» глобальную дату релиза в выходные дни. Они предположили, что картина сначала может выйти не в кинопрокате США, а на международном уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Warner Bros. убрала «Довод» из премьерного календаря. До этого выход фильма на экраны откладывался дважды, изначально планировалось, что премьера состоится 17 июля 2020 года. Впоследствии кинокомпания перенесла её на 31 июля, а затем на 12 августа 2020-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. убрала фильм «Довод» Нолана из премьерного календаря