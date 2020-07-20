Лос-Анджелес, США, , 23:03 — REGNUM Фильм «Бессмертная гвардия» режиссёра Джины Принс-Байтвуд стал одним из самых успешных оригинальных проектов потокового сервиса Netflix. Об этом компания сообщила 19 июля на своей странице в Twitter.

На сегодня картину посмотрели уже более 72 млн семей. Руководство сервиса сообщило, что, таким образом, «Бессмертная гвардия» вошла в десятку самых популярных фильмов платформы. Кроме того, оно отметило, что Джина Принс-Байтвуд стала первой чернокожей женщиной-режиссёром среди создателей картин, входящих в этот список.

Премьера «Бессмертной гвардии» состоялась на сайте Netflix 10 июля 2020 года. Главные роли в ней исполнили Шарлиз Терон, Кики Лэйн, Марван Кензари, Лука Маринелли и Маттиас Шонартс.

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