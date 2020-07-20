Лос-Анджелес, США, , 22:53 — REGNUM Warner Bros. вновь отложила премьеру фильма «Довод» режиссёра Кристофера Нолана. Об этом 20 июля сообщил портал IndieWire.

Кинокомпания убрала картину из премьерного графика и пока не называла новую дату её релиза, глава Warner Bros. Тоби Эммерих в своём заявлении собщил, что она будет названа позже. Он добавил, что руководство компании не относится к «Доводу» как к обычному фильму и его действия в направлении маркетинга «будут это отражать».

Ранее некоторые аналитики заявили, что у Warner Bros. вряд ли получится провести премьеру «Довода» в августе 2020 года. Они также заявили: для того, чтобы фильм окупился в прокате ему будет необходимо собрать не менее $800 млн.

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